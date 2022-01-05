الامارات | مدرب ألماني يعترف بتزوير شهادة التطعيم ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألماني يعترف بتزوير شهادة التطعيم ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف المدير الفني السابق لفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم (دوري الدرجة الثانية) ماركوس أنفانج، بقيامه بتزوير شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي كلفه منصبه.

وقال المتحدث باسم الادعاء في بريمن، اليوم إن محامي أنفانج تحدث حول تلك الواقعة واعترف بها، مؤكدا تقارير تم نشرها في وقت سابق في صحيفة "بيلد" وبوابة "ديشستيوب" الألمانية.

واستقال أنفانج من منصبه كمدرب لفيردر بريمن في أواخر نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب التحقيق في شكوى جنائية تم التقدم بها من جانب مكتب الصحة في بريمن الذي اكتشف وجود مخالفات في شهادة التطعيم الخاصة بالمدرب. وكان أنفانج قد أنكر في البداية تلك المزاعم.

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