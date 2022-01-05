10 لاعبين في تدريبات بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان تدريبات الفريق أمس بمشاركة 10 لاعبين فقط، حيث لا تزال الصورة غير واضحة بشأن قدرة الفريق على خوض مباراته المقبلة لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد نهاية الإجازة الشتوية.

ويفتقد بايرن ميونخ بطل البوندسليجا جهود 8 لاعبين بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، من بينهم حارس المرمى مانويل نوير وليروي ساني.

وسيغيب هؤلاء اللاعبون عن مباراة الفريق المقررة غدا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، كما سيغيب بونا سار وإريك مكسيم تشوبو-موتينج لانشغالهما بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.

وطبقا للقواعد المتعلقة بجائحة كورونا التي صدق عليها جميع الأندية، يجب أن يتوفر لدى الفريق 15 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى، كي يخوض المباراة. وفي حال كان عدد اللاعبين المتاحين أقل من ذلك، يحق للنادي مطالبة رابطة كرة القدم الألمانية بالتأجيل.

وكان 10 لاعبين فقط إلى جانب حارسي مرمى متوفرين لدى بايرن ميونخ في مران الفريق أمس.

ويخضع ليون جوريتسكا لتدريبات منفردة إثر تعرضه لإصابة وتحوم الشكوك بشكل كبير حول مشاركته في مباراة الجمعة. كذلك غاب نيكلاسزوله عن المران كما يعاني جوسيب ستانيسيتش من إصابة.

لكن جوشوا كيميش عاد بعد أن غاب منذ نوفمبر الماضي، حيث خضع للحجر الصحي مرتين بعد أن كان مخالطا لأشخاص مصابين بعدوى كورونا ثم تعرض للإصابة بالعدوى ثم غاب لفترة بعدها بعد أن عانى من مشكلات في الرئة تتعلق بالعدوى.

وذكر بايرن ميونخ أنه قام بتشديد قواعد الفحوصات بعد العودة إلى التدريبات بعد يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في البداية. كذلك يشهد بوروسيا مونشنجلادباخ 4 حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث تواصل الجائحة ضرب أغلب أندية البوندسليجا.