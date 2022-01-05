أولي ينتقد رافضي التطعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أولي هونيس، مجددا الرافضين لأخذ تطعيم كورونا

وفي تصريحات لصحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية قال هونيس»أعتقد أنه يجب تهميش هؤلاء الناس بشكل حازم، لأن عدم أخذ التطعيم يعد من قبيل اللامبالاة الشديدة».

وقال هونيس الذي تولى الرئاسة التنفيذية وقيادة بايرن على مدار سنوات طويلة، إنه قطع لعبة ورق، لأن أحد اللاعبين لم يكن ملقحا، وأضاف» يمكنني أن أصبح متشددا إلى حد كبير إذا رفض شخص أخذ التطعيم».

وتابع أنه كان قد أجرى محادثات كثيرة حول هذا الموضوع مع لاعب الفريق يوشوا كيميش الذي كان معروفا بموقفه الرافض لأخذ التطعيم، وقال هونيس «وكان هذا أمرا صعبا، لأنه كان متأثرا باتجاه معين».