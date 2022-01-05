شكرا لقرائتكم خبر فوز علام برئاسة الاتحاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت أمس خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد. وحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية. وتضم القائمة الفائزة كلا من جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبوالوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز علام برئاسة الاتحاد المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.