الجبالي يعوض بالعربي في المنتخب التونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعاء لاعب أودنسه الدنماركي عصام الجبالي لتعويض غياب لاعب عجمان الإماراتي فراس بالعربي عن صفوف المنتخب، بسبب الإصابة، وذلك استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد التونسي «أثبتت الفحوصات التي خضع لها فراس بالعربي، أن الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الإماراتي تستوجب راحة طويلة».

وأضاف الاتحاد التونسي أن قوانين المسابقة تسمح باستبدال اللاعب في مثل هذه الظروف، وبناء على ذلك، جرت مراسلة الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) من أجل ضم عصام الجبالي.

واتسعت قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب التونسي في الأيام الماضية قبل سفره إلى الكاميرون لخوض البطولة الأفريقية، وهو ما أثار القلق شيئا ما بين جماهيره.

وقبل إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين في النهائيات، كان المدرب منذر الكبير قد اضطر إلى التخلي عن اللاعبين الفرجاني ساسي ووجدي كشريدة وسعد بقير بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد إرسال القائمة إلى الكاف، أصيب نجم الفريق يوسف المساكني بفيروس كورونا ولحق به هداف بطولة كأس العرب الأخيرة سيف الدين الجزيري.