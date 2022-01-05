برايتون يضم البولندي كوزلوفسكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي برايتون الإنجليزي مع البولندي الدولي كاسبر كوزلوفسكي من نادي بوجون شتشتين البولندي، في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

ووافق لاعب خط الوسط كوزلوفسكي (18 عاما) على توقيع عقد يستمر حتى يونيو 2026 مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك كوزلوفسكي في 6 مباريات مع منتخب بلاده، وستجرى إعارته إلى رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

ويحمل برايتون سجلا حافلا في استقطاب المواهب الشابة من الخارج وإعارتها لاكتساب الخبرة، وكان من بين المستفيدين من ذلك في المواسم الماضية، جاكوب مودر وأليكسيس ماك أليستر لاعبا الفريق الأول.

وقال المدير الفني لفريق برايتون جراهام بوتر «خلال الفترة التي قضيتها هنا، قمنا بعمل جيد للغاية في ضم لاعبين من أجل المستقبل، وكاسبر يشكل صفقة مشابهة. هو موهبة شابة جيدة ومتحمسة للغاية، ولاعب أتطلع إلى العمل معه في المستقبل».

وفي يونيو الماضي، كان كوزلوفسكي قد أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وذلك عندما شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي انتهت بتعادل بولندا مع إسبانيا 1 / 1 وقد كان عمره حينها 17 عاما و246 يوما، وقد حطم بذلك الرقم السابق المسجل باسم لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.

وشارك كوزلوزفسكي في 40 مباراة في الدوري البولندي مع بوجون، سجل خلالها 4 أهداف، منها 3 أهداف خلال هذا الموسم.