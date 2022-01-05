بطل الدوري الأكثر فوزا بالسوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غالبا ما يبتسم السوبر إلى بطل الدوري، فخلال النسخ السبع الماضية، توج بطل الدوري بطلا للسوبر في 4 مواسم مقابل 3 مرات لبطل الكأس.

وحسمت ركلات الترجيح اللقب في 3 بطولات، كانت من نصيب الشباب والأهلي والنصر.

وكان أول فريق حقق لقب السوبر، فريق الفتح بفوزه على الاتحاد 3/ 2.

أما أكبر نتيجة فوز في السوبر فكانت للنصر بفوزه على الهلال 3/ 0 في النسخة الماضية، فيما حضر أكثر عدد أهداف في النسخة الأولى خلال مباراة الفتح والاتحاد عام 2013، حيث سجلت 5 أهداف بواقع 3 للفتح و2 للاتحاد.

ومن صفحات تاريخ البطولة أيضا، أنه لم يسبق لأي مدرب أن حقق اللقب مرتين، إلا أن المدربين البرتغاليين هم الأكثر فوزا باللقب، حيث توج بها 4 مدربين مختلفين مع 4 فرق، فيما سيضاف للقائمة اليوم مدرب برتغالي أيضا.

فيما يعد التونسي فتحي الجبال المدرب العربي الوحيد الذي حقق البطولة عندما فاز بها مع الفتح في 2013 وهي النسخة الأولى للسوبر.

مدربون برتغاليون توجوا باللقب

2014 خوسيه مورايس مع الشباب

2016 جوزيه جوميز مع الأهلي

2018 جورجي جيسوس مع الهلال

2019 روي فيتوريا مع النصر

2022 جارديم مع الهلال أم دانييل راموس مع الفيصلي؟

مدربون حققوا السوبر

التونسي فتحي الجبال بطل 2013 مع الفتح

البرتغالي خوسيه مورايس بطل 2014 مع الشباب

اليوناني جورجوس دونيس بطل 2015 مع الهلال

البرتغالي جوزيه جوميز بطل سوبر 2016 مع الأهلي

البرتغالي جورجي جيسوس بطل سوبر 2018 مع الهلال

البرتغالي روي فيتوريا بطل سوبر 2019 مع النصر

الكرواتي ألين هورفات بطل سوبر 2020 مع النصر