شكرا لقرائتكم خبر السوبر السعودي.. زعامة زرقاء أم بطل جديد؟الهلال يطمح للانفراد باللقب الثالث والفيصلي يحلم بالأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الهلال لرفع عدد مرات فوزه بلقب السوبر السعودي إلى 3 ألقاب بعد أن فاز به مرتين، عندما يواجه في الساعة الـ8:15 مساء اليوم بملعب الأمير فيصل بن فهد، فريق الفيصلي الذي يحلم بتحقيق اللقب للمرة الأولى.

وتوج الهلال بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما خطف الفيصلي للمرة الأولى، كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء باستاد الملك فهد الدولي إلا أنه تم نقله لملعب الأمير فيصل بن فهد نظير انشغال الأول بالتجهيزات الخاصة لاستضافة مباريات كأس السوبر الإسباني في الفترة من 12 إلى 16 يناير الحالي.

ثالث للهلال أم أول للفيصلي؟

يتطلع الهلال إلى تحسين صورته أمام جماهيره بعد أن شابها نوع من القلق لنتائجه غير الجيدة في الدوري واحتلاله المركز الخامس.

ويريد الهلال أن يضيف اللقب الثالث بعد الأول عام 2015 والثاني عام 2018 ليضمن بذلك الخروج ببطولة محلية واحدة على الأقل يرفع بها عدد ألقابه إلى 64 بطولة في عامه الـ 64.

وتأتي مواجهة اليوم بعد لقاء ساخن جمع الفريقين الجمعة الماضي بالمجمعة في إطار مباريات الجولة الـ15 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز فيه الهلال بصعوبة 3/ 2 بعد أن نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز مثير.

فريق الفيصلي يقف هو الآخر على عتبة تسجيل تاريخ بطولي جديد بعد أن نجح في تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

ويسعى إلى تحقيق اللقب والخروج من أزمة المركز المتأخر الذي يعيشه في الدوري بحصد 15 نقطة.

ويضم الفيصلي عناصر قادرة على قيادته للصمود في وجه الهلال، إلا أن ورقتي الخبرة والجمهور قد يكونان في صالح الأخير.

ظهور للمرة الخامسة

وستكون هذه المرة الخامسة التي يظهر فيها الهلال في مباراة السوبر، فقد سبق له المشاركة في نسخ أعوام 2015 و2016 و2017 و2020، وخرج منها باللقب في مرتين وبالوصافة في مثلهما.

ويدخل الهلال مباراة اليوم بتحديات كثيرة، أهمها تراجع نتائج ومستويات الفريق في المباريات الأخيرة، مما زاد الضغوط على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويرى المراقبون أن مباراة كأس السوبر قد تكون الفرصة الأخيرة لجارديم، لحماية مستقبله مع بطل دوري أبطال آسيا، حيث تعالت الأصوات المنادية برحيل المدرب.

طبخة برتغالية

لن يحتاج أي من مدربي الفريقين لبذل جهد إضافي من أجل معرفة طريقة لعب الآخر، فكل منهما يعرف الآخر حتى قبل الحضور إلى السعودية.

وستكون المواجهة بفكر برتغالي خالص من خلال قيادة ليوناردو جارديم الهلال ومواطنه دانييال راموس للفيصلي، حيث يبدو كل منهما مكشوفا أمام الآخر قبل وأثناء المباراة.

أبرز الغائبين

يفتقد الهلال خدمات عدد من لاعبيه أبرزهم قائد الفريق سلمان الفرج، وقلب الدفاع الكوري الجنوبي جانج سو، بجانب ناصر الدوسري وعبدالله عطيف للإصابة وجوستافو كويلار (كورونا).

وفي الفيصلي، عمل الجهاز الفني كل ما في وسعه لإلحاق اللاعب رومان أمالفيتانو بالمباراة، حيث ينتظر الجهاز الفني التقرير الأخير حول مشاركة اللاعب من عدمها.

وكان رومان سجل هدفا في الهلال الجمعة الماضي (الهدف الثاني) خلال مباراة الفريقين بالدوري، وهي المواجهة التي شهدت إصابته.

التشكيلة المتوقعة للهلال

حراسة المرمى

عبدالله المعيوف

خط الدفاع

ياسر الشهراني، علي البليهي، متعب المفرج، محمد البريك

خط الوسط

ماثيوس بيريرا، محمد كنو، مصعب الجوير، سالم الدوسري

خط الهجوم

بافمنتيبي قوميز، موسى ماريغا

التشكيلة المتوقعة للفيصلي

حراسة المرمى

أحمد الكسار

خط الدفاع

ياسين برناوي، رافاييل داسيلفا، إيغور روسي، محمد العمري

الوسط

إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، خالد الكعبي، رومان أمالفينتانو.

خط الهجوم

جيليرمي أوجوستو، جوليو تافاريس

أبطال كأس السوبر

2013 الفتح بمكة المكرمة

2014 الشباب بالرياض

2015 الهلال بلندن

2016 الأهلي بلندن

2018 الهلال بلندن

2019 النصر بجدة

2020 النصر بالرياض

طقس يسبق المباراة

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