شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما احتفالا بذكرى تأسيس الزمالك: 111 سنة لكيان عظيم دائما وراك ومكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك، بالذكرى 111 لإنشاء وتأسيس نادى الزمالك الرياضى، أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911.

ونشر يوسف أوباما عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له معلقا عليها: "111 سنة لكيان عظيم دائما وراك ومكملين"

أنشئ الزمالك كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية.

عام 1941 كان الشعار الملكى لمملكة مصر والسودان هو الشعار الرسمى لنادى الزمالك حينها، حيث تغير اسمه من "نادى المختلط" إلى "نادى فاروق" وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، أصبح الشعار مكوناً من مزيج من النموذج الرياضى والحضارة المصرية القديمة، واستخدم نادى الزمالك فى شعاره ألوانه الرئيسية التى تعبر عن السلام والكفاح والتى لم تتغير منذ تأسيسه، حيث استُخدِم فى خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر ويظهر فى النصف العلوى من الشعار رامى السهم الذى يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.

تعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.

تولى رئاسة الزمالك الملوك والوزراء والباشاوات، الأجانب والمصريين كل رئيس منهم كان له بصمته الخاصة على نادى الزمالك ووصل عدد رؤساء القلعة البيضاء إلى 20 رئيس حتى الآن.

تعد كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية فى مصر وتأتي في صدارة الألعاب الرياضية داخل نادى الزمالك، واستطاع فريق الكرة بالقلعة البيضاء تحقيق العديد من الألقاب والبطولات عبر تاريخه.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

واجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.