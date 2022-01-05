شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوقع غرامة 100 ألف جنية على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادي.

وخاض لاعبو النادي المصري وصلة تدريبات بدنية بصالة الجيمانزيوم الملحقة بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين عقب العودة من إجازة امتدت لنحو 10 أيام بعد خوض الفريق البورسعيدي مباراة الجولة الثامنة فى الدوري العام، والتي خسرها المصري أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويستعد المصري لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الأول بمجموعته بمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، حيث تضم مجموعة المصري كل من، بيراميدز، فيوتشر، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، وإيسترن كومباني.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الرياضة تعيين لجنة خماسية لإدارة النادي المصري، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصري، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من: