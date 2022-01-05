شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السادس لتلقي أوراق المرشحين بالاتحاد "لم يترشح أحد" ومصيلحي يجهز أوراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم السادس لتقديم أوراق الترشيح لانتخابات نادى الاتحاد السكندرى، حيث لم يتقدم أي مرشح اليوم و أغلق باب التقدم في تمام الساعة الخامسة مساءًَ.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح غدا الخميس حيث من المنتظر أن يتقدم محمد مصيلحي رئيس النادي الحالي بأوراق ترشحه، وذلك قبل غلق باب الترشح.

ويلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره أمبر كاب، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين في إطار استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة، وكان الاتحاد قد خاض ودية سابقة مع شبابه، حيث فاز الفريق الأول على الشباب بنتيجة 3/1.

وكشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة بكأس الرابطة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.