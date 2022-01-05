الامارات | محمد صلاح يخرج ليونيل ميسي ورونالدو من "الفريق الأفضل لعام 2021"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخرج ليونيل ميسي ورونالدو من "الفريق الأفضل لعام 2021" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اليوم صحيفة "ليكيب" الفرنسية العريقة عن اختياراتها الخاصة لأفضل فريق لعام 2021، حيث شهدت قائمة الـ11 لاعباً مفاجآت كبيرة بغياب عناصر مهمة على غرار، النجم الأرجنتيني وصانع ألعاب باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، وكذلك غريمه التقليدية، قناص فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو. يذكر أن "ليكيب" تعتبر من أقدم الصحف الرياضية في العالم، وتحظى بنفس المكانة التاريخية التي تمتلكها مجلة "فرانس فوتبول".

وكانت المفاجأة بحسب الصحيفة أن النجم المصري وهداف ليفربول، محمد صلاح تمت مكافأته على التوهج الكبير الذي أظهره، خاصة في الأشهر الماضية، وحل بدلا عن ميسي ورونالدو في القائمة، إلى جانب، نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، وأيضا مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي. ومن المفاجآت الكبيرة، غياب أبرز نجوم منتخب فرنسا والدوري الفرنسي، كيليان مبابي، بجانب أسماء بارزة أخرى.

واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اختيار صلاح مكان ميسي ورونالدو كان في محله، خاصة في ظل تراجع مستوى النجمين بشكل كبير في الفترة السابقة، مقارنة بما يقدمه حتى اليوم محمد صلاح. واعتبرت أن ذلك مكافأة وتعويض لصلاح نظير المرتبة المتأخرة التي حصل عليها في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، وفاز بها ميسي للمرة السابعة في مشواره.

فريق العام بحسب اختيارات صحيفة "ليكيب" الفرنسية:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي (تشلسي)

الدفاع: تياغو هيرنانديز (ميلان)، ماركينيوس (سان جرمان)، روبن دياز (مان سيتي) وألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: كيفن دي بروين (مان سيتي)، جورجينيو (تشلسي)، نغولو كانتي (تشلسي) ومحمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد) وليفاندوفسكي (البايرن).

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