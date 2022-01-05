قبل أيام من انطلاق أمم إفريقيا.. كيروش يستبعد 3 لاعبين من قائمة المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد الثلاث لاعبين الذين تمت إضافتهم لقائمة الفراعنة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وهم إبراهيم عادل ومحمد حمدي ومروان حمدي، من رحلة السفر إلى الكاميرون.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فضل كيروش استمرار الثلاث لاعبين في أنديتهم وتجهيزهم لوقت الحاجة إلي خدمات أي منهم، على أن يتم استدعاء أي لاعب منهم للسفر إلي الكاميرون في حالة الاحتياج لخدماته.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتي 6 فبراير المقبلين.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد أعلن عن قائمة المنتخب في أمم إفريقيا والتي تضم 25 لاعبا فقط هم:

حراس المرمى:

1. مجمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي