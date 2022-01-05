شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل الرباعى صلاح وتريزيجيه والسولية وحجازى فى معسكر الفراعنة قبل أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حجازى، مدافع المنتخب المصرى، المحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى، عن صورة جمعته مع الثلاثى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، وعمرو السولية، لاعب الأهلى ومحمود حسن تريزيجيه المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، من معسكر المنتخب، استعدادا لخوض مباريات الفراعنة فى بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

ونشر حجازى، الصورة التى جمعته بصلاح والسولية وتريزيجيه، عبر حسابه على تويتر، ولم يعلق عليها سوى بإيموشن القلب وعلم مصر.





ويواصل منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، تدريباته استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى

الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد الننى، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى.