شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر لـ"الخليج 365": إبراهيم عادل الخليفة الشرعى لمحمد صلاح وأتمنى مشاهدته فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق ومنتخب الكونغو الحالي، بإبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مؤكدًا إنه لاعب يمتلك مميزات خاصة، ويعد الخليفة الشرعي لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى.

أضاف كوبر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه معجب بأداء إبراهيم عادل، ويمتنى مشاهدته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون بداية من يوم 9 يناير الجارى.

وأكد كوبر إن منتخب مصر يضم العديد من العناصر المميزة والقادرة علي احداث الفارق، متمنيًا لهم التوفيق في الكان.