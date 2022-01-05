وزير الرياضية يهنئ مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة.. ويشيد باللجان السابقة

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القاهرة - سامية سيد - *د.أشرف صبحي: كل التوفيق للمجلس الجديد لاتحاد الكرة وننتظر مزيد من النجاحات الفترة المقبلة.. وحفل لتكريم أعضاء اللجنة الثلاثية واللجنة الخماسية لدورهم الملموس في إدارة الاتحاد الفترة الماضية *





قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بعد الفوز فيه الانتخابات التي اجريت اليوم، متمنياً للمجلس التوفيق في إدارة الاتحاد المرحلة المقبلة بما يسهم فى تطور كرة القدم المصرية وتحقيق مزيد من النجاحات لها.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني علي إدارتهما الحكيمة لاتحاد الكرة الفترة الماضية، والحفاظ علي استقرار منظومة الكرة المصرية، وإقامة وانتظام مسابقات الاتحاد المختلفة.

أعلن وزير الشباب والرياضة عن إقامة حفل تكريم لأعضاء اللجنتين خلال الفترة المقبلة تقديراً لدورهم الملموس في إدارة اتحاد الكرة المرحلة الماضية بحضور مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.

وكانت القائمة الأولى برئاسة جمال علام قد فازت بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، وتضم القائمة كلاً من جمال علام رئيساً وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبوالوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.