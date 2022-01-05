شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم منتخب الكونغو بهدف وديًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على منتخب الكونغو بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة وانطلاقة بيراميدز في كأس الرابطة.

سجل هدف بيراميدز واللقاء الوحيد، عمر جابر من ركلة جزاء في إطار الشوط الأول من المباراة.

وبدأ بيراميدز اللقاء الودي بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني من المباراة، حسين السيد، وأسامة جلال وعبد الله مجدي وإبراهيم حسن، وأحمد أيمن منصور.