شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كهربا يجتمع بمسئولى الاهلى لوضع الرتوش النهائية للانتقال لـ"هاتاى" التركى (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع أحمد يحيى وكيل أعمال محمود كهربا لاعب الأهلي خلال الساعات القادمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت المفاوضات بين هاتاي التركي عن طريق وكيل أعمال تركي وبين الأهلي بشأن حسم صفقة استعارة محمود كهربا حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يمنح النادي التركي أحقية شراء كهربا بعد نهاية الموسم مقابل دفع مبلغ مالي محدد.

ووقع كهربا نجم النادى الأهلى لفريق هاتاى التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

ومنح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.