أشرف صبحي: تم جمع ما يقرب من ٤٧ مليوًنا لصندوق دعم الرياضة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إنهم يعملون بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ حيث تم الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية.

وأشار وزير الرياضة، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم جمع ما يقرب من ٤٧ مليوًنا حتى الآن وسيتم استكمال المبلغ الإجمالى حتى 50 مليون خلال ليبدأ الصندوق في أداء مهامه في دعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات.

وأوضح أشرف صبحي، أنه يتم التنسيق مع العديد من كبري مؤسسات القطاع الخاص لرعاية أبطالنا الرياضيين في كافة اللعبات وهو الأمر الذي أتت ثماره من خلال الأبطال الأوليمبيين وكذلك الميداليات التي يتم إحرازها في مختلف البطولات والمحافل والمناسبات الرياضية الدولية، بحسب قوله.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلى أن سبب التعديل التي تسعى الوزارة لإدخاله على قانون الرياضة الحالي هو الرغبة في تعديل بعض المواد فقط بما يتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وأتم وزير الرياضة تصريحاته بالإشارة إلى أنه بعد مرور ثلاثة سنوات مضت أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات في يد جهة واحدة.