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مدافع غينيا بيساو: صلاح أفضل مني كثيرا لكن سأحاول إيقافه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح فيرناندي ميندي مدافع نادي غينيا بيساو، بأنه يدرب أن محمد صلاح جناح منتخب مصر أفضل كثيرًا منه، لكنه سيعمل على إيقافه بمساعدة الزملاء.

وقال ميندي في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الأوروبية: "هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لذا هو يمتلك قدراته، وأنا أيضًا امتلك قدراتي".

وتابع: "محمد صلاح أفضل مني كثيرًا، لذا سوف أحاول إيقافه، أنا أمتلك زملاء يمكن أن يساعدونني، إن لم أتمكن من اللحاق به، سيكون هناك لاعب أخر ليقوم بذلك".

وتقع غينيا بيساو في المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا بجانب مصر، نيجيريا ومنتخب السودان.

وتنطلق مباريات أمم إفريقيا في التاسع من يناير الجاري، فيما سيكون اللقاء الأول لمصر 11 من الشهر ذاته أمام نيجيريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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