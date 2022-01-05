لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بعيد ميلاد ثلاثى الفريق

وأحضر الحضور “تورتة” وتم غناء مجموعة من الأغانى والأهازيج وسط أجواء تؤكد على مدى الترابط والحب بين الجميع.

ويستعد الإسماعيلى للقاء سموحة فى الثالث عشر من يناير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثانية عشر ظهرا علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية ،وذلك استعدادا لمواجهة سموحة فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى..

بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال قبل أن يشمل على تدريبات رفع أثقال ضمن سياسة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” نحو الإرتقاء بالمستوى البدني للاعبين.

المران شهد عودة أحمد مصطفى جناح الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما تم تقسيم لاعبي الاسماعيلى إلى مجموعات تخللها تدريبات على سبل ترجمة الفرص إلى أهداف قبل أن يتم تخصيص تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد الحلول الهجومية لهز شباك المنافسين.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة والحيلولة دون إرتكابها مرة آخرى .