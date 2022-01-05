شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين فقط فى قائمة مصر سجلوا بأمم أفريقيا قبل النسخة 33.. صلاح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، تدريباته استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

ويعتلى منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأفريقية والتى تضم 14 منتخبا، بعدما نجحت في التتويج بـ7 ألقاب، متفوقا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب.

ويمتلك منتخب مصر 4 لاعبين فقط في قائمته نجحوا من قبل في التسجيل في بطولات أمم أفريقيا السابقة قبل انطلاق النسخة الحالية في الكاميرون وهم كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد.

سجل محمد صلاح 4 أهداف في بطولات أمم أفريقيا من قبل في نسختى 2017 و2019، حيث سجل في شباك كل من "غانا وبوركينا فاسو والكونغو وأوغندا"، بينما جاء هدف محمد الننى في شباك الكاميرون في نهائي 2017 والذى خسره الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفه الوحيد في أمم أفريقيا في شباك زيمبابوي، بينما جاء هدف عبد الله السعيد الوحيد في أمم أفريقيا في شباك أوغندا.

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى

الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد الننى، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى