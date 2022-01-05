شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي منافساته فى بطولة كأس الرابطة بمواجهة الجونة فى الجولة الأولى للبطولة ، حيث أسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: "سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب".

فيما ضمّت المجموعة الأولى كلاً من: بيراميدز، إيسترن كومباني والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري والمقاصة.

أما المجموعة الثالثة فضمّت كلاً من: "الزمالك، فاركو وانبي والمقاولون وسيراميكا والمحلة والطلائع.

ويلعب الأهلي مع الجونة في الجولة الأولى الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصراً.

ثم يلعب مع الإسماعيلي في الجولة الثانية يوم الأثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصراً

وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5:00 مساء .

ويلعب الأهلي مع سموحة في الجولة الرابعة يوم الخميس 27 يناير في الخامسة مساءً.

ويختتم مواجهاته في المجموعة بمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2.30 في الجولة السادسة.

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، تصميم درع جديد لبطولة الدوري العام في الفترة المقبلة، وذلك على هامش تصريحاته فى مؤتمر الإعلان عن قرعة كأس رابطة الأندية المقرر خوضه خلال يناير الجاري.