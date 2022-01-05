شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز فى ودية منتخب الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة منتخب الكونغو في اللقاء الودي الذي يقام اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز المختار للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

وتأتي المباراة في إطار التجهيزات لخوض مباريات كأس الرابطة والبداية يوم ١٢ يناير الجاري أمام الاتحاد السكندري.