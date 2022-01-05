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دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز فى ودية منتخب الكونغو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة منتخب الكونغو في اللقاء الودي الذي يقام اليوم على استاد الدفاع الجوي. 

 

وجاء تشكيل بيراميدز  المختار  للمباراة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر 

 

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى 

 

خط الهجوم: دودو الجباس 

 

وتأتي المباراة في إطار التجهيزات لخوض مباريات كأس الرابطة والبداية يوم ١٢ يناير الجاري أمام الاتحاد السكندري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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