شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام لليوم السابع : سنوفر الاستقرار لكيروش وجهازه .. وتنسيق كامل مع رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام رئيس اتحاد الكوة الجديد الشكر للجمعية العمومية بعد انتخابه اليوم رئيسا الجبلابة بالحصول علي ١٠٩ صوت.

قال علام لـ"الخليج 365" ان منتخب مصر علي راس اولوياته حاليا خاصة وان المنتخب مقبل علي بطولة مهمة وهي آمم افريقيا مشددا علي توفير الاستقرار للجهاز الفني بقيادة كيروش لتحقيق افضل النتايج واسعاد الجماهير المصرية.

تابع ان المجلس سيعقد اول اجتماعاته الان لمناقشة ترتيبات سفر المنتخب ودعم المنتخب موضحا انه سيكون هناك تواصل داءم مع رابطة الاندية المحترفة وكذلك كل الروابط في القسم الثاني والثالث.

فيما قرر مجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام ، استمرار رابطة الاندية بتشكيلها الحالي لنهاية الموسم الجاري ، ويعتبر هذا القرار أول قرارات الاتحاد بعد إعلان فوز قائمة جمال علام بشكل رسمي لقيادة الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة .