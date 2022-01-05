شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يحاول استغلال كأس الرابطة للعودة إلى تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول محمد هاني ظهير أيمن الأهلي استغلال مشاركته الأساسية في بطولة كأس الرابطة التي تنطلق بدءا من يوم 12 يناير الجاري، وغياب أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي عن المشاركة لظروف مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، في استعادة بريقه وإثبات نفسه للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويستعد محمد هاني للظهور بشكل جيد من خلال الأداء بكل جدية في التدريبات الجماعية وتقديم أفضل مستوى فني خلال مشاركته في كأس الرابطة، من أجل إقناع موسيماني بأحقيته في العودة للمشاركة الأساسية، ومن ثم العودة لصفوف منتخب مصر.

ويغيب محمد هاني عن المشاركة الأساسية مع الأهلي منذ نهاية الموسم الماضي، بعد تألق أكرم توفيق في الجبهة اليمنى وحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي، وهو ما يعد دافع كبير أمام هاني للقتال من أجل استرداد مكانه بتشكيل الأهلي الأساسي خلال الفترة القادمة.

وأثبت أكرم توفيق جدارته في قيادة الجبهة اليمنى بعدما شارك في هذه الجبهة لتعويض غياب محمد هاني، ونجح في التفوق على الأخير ويصبح الظهير الأيمن رقم واحد داخل تشكيل الأهلي.