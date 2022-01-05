شكرا لقرائتكم خبر عن فتى الطائرة الأسمر مع "بيج رامى" فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله عبد السلام نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى صوره تجمعه بمستر أولمبيا "بيج رامى" عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".





وتُوج ممدوح السبيعى الشهير ببيج رامى بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية فى مسيرته الرياضية، بعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا، وواصل المصري «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي استضافتها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

ويعد السبيعى أول مصرى وأفريقى وعربى، فى البطولة الأشهر والأقوى فى العالم، حيث حقق اللقب أيضا عام 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى ممدوح السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

وكان بيج رامى قد تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.