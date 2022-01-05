شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يوضح مصيره فى رابطة الأندية: لا تعارض ين المنصبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح عامر حسين حقيقة تقديم استقالته من رابطة الأندية بسبب نجاحه في انتخابات اتحاد الكرة التي أقيمت صباح اليوم وأسفرت عن فوز قائمة جمال علام بادارة الجبلاية.

وقال عامر حسين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو رابطة الاتحاد في تصريحات لبرنامج (في الملعب وانت سايق) مع ابراهيم فايق عبر اذاعة ميجا اف ام : "ليس هناك تعارض بين المنصبين وسأظل متواجدا في الاتحاد ورابطة الاندية".

واضاف : "هناك جلسة اليوم بين جمال علام رئيس الاتحاد المصري وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد مع كيروش المدير الفني للمنتخب للتأكيد على ضرورة التتويج ببطولة الامم ".

وشدد : "لابد أن يعلم اي مدير فني واللاعبين ان اي بطولة يشارك فيها منتخب مصر لابد ان نتوج بلقبها ".

واختتم حديثه تم عقد جلسة غير رسمية وتم الاتفاق على سفر جمال علام الدرندلي واحد الاعضاء مع المنتخب في الكاميرون.