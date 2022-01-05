شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يحدد 5 فبراير لانطلاق بطولة منتخبات المناطق المستحدثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تحديد الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل لإقامة بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة .

وقال غنيم فى تصريح ل الخليج 365 ، أن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة .

وكشف غنيم مسبقا ، عن تطبيق نظام الفقاعة الطبية بالمركز الأولمبى فى البطولة العربية، المقرر أن تستضيفها مصر فبراير المقبل، على أن يشهد المركز الإقامة والإعاشة ولعب المنافسات.

وقال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم دعوة جميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية، بعد انعقاد مجلس الإدارة المقبل المحدد له الأسبوع المقبل.

وأشار غنيم إلى حصول الاتحاد المصرى على موافقة الاتحاد العربى على استضافة البطولة، وأكد غنيم تقديم موعد انطلاق بطولة الجمهورية للرجال للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 20 .

ويضع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الحالية تصورات للجان بعدما قام بتغيير لجنة الحكام بتعيين أنور عبد الخالق رئيسا.

وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كافة المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوتاً فى الانتخابات التى أقيمت اليوم، السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.

ونجح أحمد فاروق فى منصب النائب بالتزكية وأحمد عطية أمين صندوق، وفى العضوية كلا من ،نبيل عبده و أشرف عبد الرحمن وأشرف فتحى و رفعت عبد السلام و محمد السيد و مجدى عبد الفضيل وماجدة إسماعيل.