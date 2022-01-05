شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. عودة مصطفى وتدريبات على العرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثانية عشر ظهرا علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية ،وذلك استعدادا لمواجهة سموحة فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى..

بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال قبل أن يشمل على تدريبات رفع أثقال ضمن سياسة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” نحو الإرتقاء بالمستوى البدني للاعبين.

المران شهد عودة أحمد مصطفى جناح الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما تم تقسيم لاعبي الاسماعيلى إلى مجموعات تخللها تدريبات على سبل ترجمة الفرص إلى أهداف قبل أن يتم تخصيص تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد الحلول الهجومية لهز شباك المنافسين.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة والحيلولة دون إرتكابها مرة آخرى .