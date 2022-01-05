شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كهربا يجتمع بمسئولي الأهلي لتخفيض المطالب المالية للموافقة على رحيله لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع أحمد يحيى وكيل أعمال محمود كهربا لاعب الأهلي خلال الساعات القادمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لمناقشته في تخفيض مطالب النادي المالية من أجل حسم انتقال اللاعب إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتستمر المفاوضات بين هاتاي التركي عن طريق وكيل أعمال تركي وبين الأهلي بشأن حسم صفقة استعارة محمود كهربا حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يمنح النادي التركي أحقية شراء كهربا بعد نهاية الموسم مقابل دفع مبلغ مالي محدد.

ويرغب وكيل كهربا في تخفيض مسئولي الأهلي لمطالبهم المالية من أجل حسم الصفقة، في ظل توقف عرض هاتاي عند رقم مالي محدد، ويرغب وكيل اللاعب في استفادة اللاعب بمقابل مالي جيد مع عدم وجود مبالغة من مسئولي الأهلي بشأن مطالبهم المالية للموافقة على إعارة كهربا.

كما يتواصل وكيل كهربا مع الوكيل التركي الذي قدم العرض المالي من أجل إقناع نادي هاتاي برفع القيمة المالية المعروضة لاستعارة كهربا من أجل إقناع مسئولي الأهلي بالموافقة على العرض وإنهاء الصفقة بشكل رسمي وسفر اللاعب إلى ناديه التركي.