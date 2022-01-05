شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب : قائمة جمال علام ..الرهان الكسبان بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة بأغلبية كاسحة نظرا لامتلاكهم الخبرات والعلاقات والاستعداد الجيد للانتخابات منذ فترة طويلة ، ليبداون مشوارهم في قيادة الجبلاية بتحديات كبيرة أولها خوض منتخب مصر نهائيات كاس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون خلال الأيام المقبلة .

قائمة جمال علام تضم تشكيلة ممتازة من الخبرات في كل المجالات على راسهم جمال علام الذى تولى رئاسة الجبلاية من قبل في فترة عصيبة ونجح في المهمة رغم كل الضغوط وقتها ، ومعه في العضوية نجمى الكرة المصرية حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس الجبلاية الأسبق والنائب الحالي بمجلس النواب ، كذلك محمد بركات نجم الاهلى ومدير المنتخب الوطنى السابق مع حسام البدرى ، وياتى نائبا لرئيس الجبلاية خالد الدرندلى صاحب الخبرات الإدارية الكبيرة في مجالس إدارة الاهلى واخرها امينا صندوق في المجلس السابق للاهلى.

كما تضم العضوية خبرات كثيرة عامر حسين مهندس المسابقات واللواء مشهور ، ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعى مقعد المراة وهى صاحبة خبرات ومجهود وفير، بينما الاعلامى إيهاب الكومى احد الوجوه الجديدة على الجبلاية سيكون الحصان الأسود لانه يمتلك رؤية وأفكار ورؤية جريئة تحتاجها الكرة المصرية في الفترة القادمة الحساسة .

الرهان على قائمة جمال علام كبير في التخلص من تركة ثقيلة بالجبلاية عانت من عشوائية والسقوط والمجاملات والارتباك ادارى لسنوات طويلة ، فضلا عن منتخبات مترهلة واجهت اتهامات مستمرة بالمحسوبية و عدم العدالة في اختيارات الأجهزة الفنية وكذلك اللاعبين .

أسرة كرة القدم يراهنون على جمال علام ورفاقه في النجاح وتصحيح الأوضاع في كافة ملفات منظومة الكرة بشرط العمل بفكرهم ورؤيتهم ووضع المصلحة العامة فوق أي أعتبارات بعيدا عن اى فواتير انتخابية .