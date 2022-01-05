شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرة بدنية لمدة 40 دقيقة في «الجيم».. وتدريبات منفردة لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ئواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وبدأ مران الأهلي بفقرة تدريبات بدنية في «الجيم» استمرت لمدة٤٠ دقيقة، وبعدها خاض اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للفريق.



وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة بالكرة، بينما أدى ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حددها الجهاز الفني؛ بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز؛ لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الحالي.



ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يغيب عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.



وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد أمس أنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي، وقال عبد الحفيظ إن اللاعب سيظل في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.



و قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام، وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.