الامارات | إصابة رئيس نادي برشلونة بعدوى فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس نادي برشلونة بعدوى فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في وقت متأخر من مساء أمس، أن الفحوص كشفت إصابة خوان لابورتا رئيس النادي بعدوى فيروس كورونا.

وأوضح برشلونة أن لابورتا أصيب بالعدوى "بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرا إصابتهم بعدوى كوفيد-19." ويخضع فيرانو توريس وبيدري لاعبا الفريق للعزل أيضا إثر إصابتهما بالعدوى.

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