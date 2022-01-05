الامارات | كأس السوبر في ضيافة مقر "طيران الإمارات"

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر في ضيافة مقر "طيران الإمارات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت رابطة المحترفين الإماراتية، الجولة الترويجية لكأس السوبر الإماراتي، والتي وصلت اليوم، إلى مقر "طيران الإمارات"، ضمن الجولة التي تطوف خلالها الكأس مقرات الشركات الراعية للرابطة، مع تبقي 48 ساعة على العد التنازلي للحدث المقرر إقامته تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم"، الجمعة المقبل 7 يناير المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، ويجمع فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

وتم عرض الكأس في مقر "طيران الإمارات"، وكان متاحاً للزوار لتعريفهم ودعوتهم إلى اللقاء المقبل ومنحهم فرصة التقاط الصور التذكارية. وتأتي هذه الجولة في إطار مبادرات رابطة المحترفين الترويجية لكأس السوبر الإماراتي، الذي سيشهد تتويج أول أبطال الموسم 2021-2022، في أجواء استثنائية، حرصت الرابطة على تقديمها للجماهير، وتنطلق من بداية يوم الأربعاء، وتمتد إلى نهاية المباراة، كما رصدت الرابطة جوائز قيمة تصل إلى 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز عينية ضمن السحوبات على تذاكر المباراة الإلكترونية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news