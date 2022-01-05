ما هو موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس مع ضيفه نابولي بملعب أليانز ستاديوم، يوم الخميس، في إطار الجولة 20 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويسعى يوفنتوس للخروج من دوامة النتائج المخيبة، والوصول إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، علما بأنه يحتل حاليا المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

نابولي من جانبه يأتي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

تقام مباراة يوفنتوس ونابولي على ملعب "أليانز" معقل البيانكونيري مساء الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة على حقوق بث منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن يمكن متابعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 46 نقطة

ميلان - 42 نقطة

نابولي - 39 نقطة

أتالانتا - 38 نقطة

يوفنتوس - 34 نقطة

روما - 32 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا - 16 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 13 أهداف

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفاً

دوفان زاباتا - أتالانتا - 9 أهداف