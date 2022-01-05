رئيس البكيرية السعودي لمصراوي: أوسو كونان كان "شارد الذهن" في نهاية مشواره معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد عبد الرحمن الحضيف، رئيس نادي البكيرية السعودي، أن المهاجم الإيفواري الراحل أوسو كونان ترك النادي قبل شهر بعدما انتهى عقده، مشيرا إلى أنه عانى من انخفاض المستوى قبيل نهاية مشواره مع الفريق.

وكان أوسو كونان، مهاجم الأهلي وطلائع الجيش السابق، قد لقي مصرعه بعدما دس له ابن عمه سما في كأس من النبيذ، ليرحل عن عمر 32 عاما.

وقال عبد الرحمن الحضيف في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عقد كونان انتهى مع النادي قبل شهر، وليس لدينا تفاصيل عن سبب وفاته إلا ما نسمعه من وسائل الإعلام".

وأضاف: "كان أوسو من اللاعبين الذين يتسمون بالهدوء والمرح والأخلاق الطيبة، وعلاقته مع الجميع ممتازة".

وأتم رئيس النادي المنافس بالدرجة الثالثة السعودية: "في الفترة الأخيرة بنهاية عقد كونان معنا لاحظنا عدم تركيزه وكثرة شروده وانخفاض مستواه بشكل ملحوظ".