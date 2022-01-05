رسميا.. عبد الحميد بسيوني مدربا لغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة بشكل رسمي عن تعيين عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب السابق محمد عودة.

وكانت إدارة غزل المحلة استقرت قبل أيام على تعيين عبد الحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش السابق، كمدير فني للفريق خلفا لمحمد عودة الذي قدم استقالته قبل أيام.

وعلم يلا كورة أن غزل المحلة اتفق مع عبد الحميد بسيوني على توليه قيادة الفريق بعقد ممتد لنهاية الموسم، وتعيين أحمد صالح كمدرب عام، وياسر علي كمدرب مساعد.

يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من أول 8 جولات من المسابقة، جمعها من انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين.