منتخب السنغال يكشف لمصراوي آلية التعامل مع مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يعاني المنتخب السنغالي من إصابة 9 أفراد من بعثته المتوجه إلى الكاميرون حيث كأس أمم أفريقيا، من الإصابة بفيروس كورونا، مما وضع الفريق في مأزق قبل وقت قريب من موعد السفر.

وأكد كارا تيوني المسؤول الإعلامي للاتحاد السنغالي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع أفراد البعثة خضعت لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم، الأربعاء.

وكان الاتحاد السنغالي قد نشر بيانًا أعلن خلاله، إصابة الثلاثي بابا سار، مامي بامبا ثيام ونامباليس ميندي لاعبو الفريق بفيروس كورونا، إلى جانب ستة من أعضاء الأطقم المصاحبة لأسود التيرانجا.

المنتخب السنغالي كان مهددًا بتأجيل سفره إلى الكاميرون، إلا أن تيوني قال في تصريحاته: "نحن في طريقنا الآن للسفر، جميع أفراد البعثة خضعوا لفحص جديد لفيروس كورونا".

واختتم: "جميع الأفراد المصابين بفيروس كورونا سيظلون في السنغال حتى التعافي من فيروس كورونا".

الجدير بالذكر أن منتخب السنغال سيخوض منافسات أمم أفريقيا المقبلة ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلًا من زيمبابوي، مالاوي وغينيا.