غلق مقر تدريبات ليفربول بسبب تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غلق مقر تدريباته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان بيب لايندرز المدرب المساعد بالجهاز الفني للمدرب الألماني يورجن كلوب قد غاب عن المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز أمام أرسنال والمقرر لها مساء غد الخميس بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ليفربول بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "قرر ليفربول تعليق جميع التدريبات داخل مركزه اليوم بعدما كشفت الجولة الأخيرة من الاختبارات إيجابية العديد من الحالات بفيروس كورونا".

وتابع: "تم اتخاذ القار بعد التشاور مع هيئة الصحة العامة".

وواصل: "من بين الحالات بين اللاعبين والموظفين الذي تم الكشف عن إصابتهم بيب لايندرز المدرب المساعد بالفريق والذي غاب عن المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال".

وأتم: "سوف يقدم النادي تحديثا حينما يتم فتح مركز التدريب مجددا".

وكان كورونا قد تغلغل بين صفوف ليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، فقبل مباراة تشيلسي تم الكشف عن إصابة أليسون بيكر، جويل ماتيب، روبيرتو فيرمينو ويورجن كلوب بالعدوى.

جدير بالذكر أن ليفربول قدم طلبا لرابطة الأندية الإنجليزية من أجل تأجيل مباراة الريدز أمام أرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو والمقرر لها مساء غد الخميس على ملعب الإمارات.