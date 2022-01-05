منتخب زيمبابوي مهدد بالاستبعاد من أمم أفريقيا.. وبديله يعلن جاهزيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قالت تقارير إعلامية إن منتخب زامبيا، الذي فشل في الصعود لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، قد يشارك بدلا من زيمبابوي في البطولة.

وكان منتخب زامبيا احتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 7 نقاط، خلف الجزائر (14 نقطة) وزيمبابوي (8 نقاط).

وحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد يصدر قرارا بحظر اتحاد اللعبة في زيمبابوي بسبب التدخل الحكومي، ما يترتب عليه حرمان المنتخب من المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان فيفا أعلن في الشهر الماضي أن الحظر قد يتعين فرضه على زيمبابوي إذا لم يتم حل المسألة قبل يوم 3 يناير، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأبدت زامبيا استعدادها للمشاركة في كأس الأمم حال استبعاد زيمبابوي، حيث قال سيدني مونجالا، المسؤول الإعلامي في الاتحاد الزامبي لكرة القدم: "تابعنا باهتمام التطور في زيمبابوي وظلنا منفتحين دائما على المشاركة في كأس الأمم".

وأتم: "بالنظر إلى طول الفترة التي سبقت انطلاق البطولة، كنا نأمل أن يتم حل هذه المسألة في وقت أسرع".

وتنص لوائح كأس الأمم على أن أي فريق ينسحب بعد تأهله في البطولة النهائية ولكن قبل بدايتها الفعلية، يتم استبداله بالفريق المصنف التالي في المجموعة" (المادة 86).

وأشارت "بي بي سي" إلى وجود احتمال آخر بسبب عدم إصدار قرار باستبعاد منتخب زيمبابوي قبل 4 أيام من انطلاق البطولة، وهو أن تقام منافسات المجموعة التي تضمه بمشاركة 3 منتخبات فقط، كما حدث في نسخة 2010 حين تم استبعاد توجو.

جدير بالذكر أن منتخب زيمبابوي يقع في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2022، بجوار السنغال ومالاوي وغينيا.