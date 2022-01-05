طبيب إيفرتون هيثم سالم يتحدث عن.. إصابة جوميز المروّعة.. والعلاقة مع أنشيلوتي (الحلقة الثانية)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:

"كانت جوايا مشاعر متضاربة، شغال في نادي كبير بالدوري الإنجليزي وشايل سمعة المنطقة اللي بمثلها وإني دكتور مصري وفي نفس الوقت عاوز تقولهم أنا جاي من أفريقيا ممكن تخلوني ألعب؟!.. ولكن كان لازم تفصل".. هيثم سالم طبيب حالي بنادي إيفرتون الإنجليزي يحكي ليلا كورة خلال الجزء الثاني طبيعة عمله ومشاركته في علاج البرتغالي أندريه جوميز بعد إصابته الشهيرة أمام توتنهام.

بدأ هيثم سالم، في يوليو 2019، العمل كطبيب بجهاز فريق إيفرتون الإنجليزي، الدوري الذي طالما حلم اللعب به، ولكن كان عليه أن يفصل بين شغفه الكروي وكونه لاعبًا سابقًا لكرة القدم وبين عمله الجديد: "عملت ده وبدأت أبني علاقة مع اللاعبين فكنت لاعب وعارف تفكيرهم فكنت أتحدث معهم"، ولكن وإذا كان هناك لاعبًا مُصابًا ويريد أن يُشارك كان برغم من معرفته بحجم الشغف للمشاركة ولكنه كطبيب كان لابد أن يرفض ذلك حتى إتمام الشفاء.

ومرّ على هيثم خلال عمله بنادي إيفرتون عدة حالات للاعبين ولكنه لا ينسى إصابة لاعبهم البرتغالي أندريه جوميز خلال مباراتهم أمام توتتنهام ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، لمزيد عن الواقعة وتطوراتها.. اضغط هنا

ويرى هيثم أنه كان محظوظًا بإسعافه للاعب الذي كان قد انضم لصفوفهم قادمًا من برشلونة: "الحمدلله نجحنا كفريق عمل في إعادته للعب بعد قرابة 3 أشهر، بعدما كان قد أخذ قرارًا باعتزاله اللعب وأنه هيسافر البرتغال يخلص برنامج التعافي".

اللاعب صاحب 26 عامًا حينها كان قد تعرض لخلع في مفصل الكاحل بعد كرة مشتركة مع المحترف الكوري بصفوف توتنهام، سون: "في 7 دقايق كنا نجحنا في عودة الكاحل لمكانه وجوميز كان محظوظ أنه يعمل العملية بعد 3 ساعات مباشرة من الإصابة"، لذا أخبرته بضرورة التريث قبل اتخاذ قرار الاعتزال فقط اذهب واستريح رفقة أسرتك." مكنش مصدق لما شارك بعد 3 شهور في مباراة أرسنال بملعب الإمارات قعد يبكي وكان أكثر موقف مؤثر ليا في مسيرتي وفخور بكوني ضمن فريق العمل".

"عندما حدثت الإصابة لم أستطع أن أنظر إلى قدمي، كنت أحاول تجنب ذلك، لم أكن أريد تلك الصورة في ذهني، كنت أعرف على الفور أن هناك شيئًا ما خطأ لأنني كنت أشعر بالفعل بالألم"، جزء من حديث اللاعب البرتغالي عن إصابته، للمزيد.. اضغط هنا

هيثم يرى نفسه محظوظًا أيضًا لعمله مع ثلاث مدارس تدريبية مختلفة البرتغالي ماركو سيلفا، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثم الإسباني الحالي رافاييل بينيتيز: "يحترمون الرأي الطبي ولكن لم تكن علاقتي الشخصية بهم جميعًا قوية باستثناء إنشيلوتي فكان هناك تعامل أُسري فكنت الطبيب المعالج لحماته مما منحنا مساحة شخصية بجانب العملية وباركت له حين تولى تدريب ريال مدريد وبينيتيز مازال جديدًا على الجهاز الفني".

ولا يتوقف طموح الطبيب الأربعيني عند العمل في إيفرتون فيرى لماذا لايتواجد بالجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا:"لابد أن تكون الانتقالات محسوبة، إيفرتون نادي كبير بجد لكن طموحي أروح نادي أكبر أكون في جهاز منتخب انجلترا وهكذا.. الحمدلله وصلت للمرحلة إني مش هروح أقدم وفي فرص بتتعرض".

وانتظروا الجزء الثالث الشيق من حوار هيثم سالم طبيب نادي إيفرتون الإنجليزي الحالي ليلاكورة، فسيحكي عن مقابلة محمد صلاح وماني في المسجد وكيف تتعامل مدينة ليفربول مع نجمنا المصري وماذا حدث حين أراد المشجعين والمصلون التقاط صور تذكارية مع صلاح.