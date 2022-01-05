إصابة مساعد كلوب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

انضم بيب لايندرز المدرب المساعد لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى قائمة المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في النادي، وهو ما عزز القلق والشكوك في النادي قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال غدا الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي ظل خضوع المدير الفني يورجن كلوب واللاعبين أليسون بيكر وجويل ماتيب وروبرتو فيرمينو للعزل بالفعل، أظهرت نتائج الفحص الذي خضع له لايندرز مساء الثلاثاء أنه أصيب بالعدوى، علما بأنه كان قد أناب عن كلوب في قيادة الفريق خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع تشيلسي 2/2 يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن هذا يأتي بعد أن تقدم ليفربول بطلب إلى رابطة كرة القدم الإنجليزية لتأجيل مباراة الغد أمام أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، بسبب ظهور حالات إصابة جديدة بالعدوى في الفريق وكذلك غياب لاعبين آخرين بسبب إصابات ووعكات صحية.

وألغى ليفربول المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، والذي كان من المفترض أن يتحدث فيه لايندرز إلى وسائل الإعلام، ولم يبد النادي نية لعقد المؤتمر في موعد آخر.

ويفتقد ليفربول في الوقت الحالي أيضا جهود تياجو ألكانتارا وتاكومي مينامينو ونات فيليبس وهارفي إليوت بسبب الإصابات، بينما ينشغل محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل.