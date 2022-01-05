منتخب تونس يضم الجبالي لتعويض بالعربي بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعاء عصام الجبالي لاعب أودنسه الدنماركي لتعويض غياب فراس بالعربي لاعب عجمان الإماراتي عن صفوف المنتخب، بسبب الإصابة، وذلك استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء :"أثبتت الفحوصات والكشوفات، التي خضع لها اليوم (الثلاثاء) فراس بالعربي، أن الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الإماراتي يوم الاثنين تستوجب راحة طويلة ولن تسمح له بالمشاركة في كأس أفريقيا."

وأضاف الاتحاد التونسي إلى أن قوانين المسابقة تسمح باستبدال اللاعب في مثل هذه الظروف، وبناء على ذلك، جرى مراسلة الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) من أجل ضم عصام الجبالي إلى المنتخب بدلا من فراس بالعربي، وقد قدم ملفا طبيا شاملا يتضمن كل تفاصيل إصابة اللاعب.

واتسعت قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب التونسي في الأيام الماضية قبل سفره إلى الكاميرون لخوض البطولة الأفريقية، وهو ما أثار القلق شيئا ما بين جماهيره.

وقبل إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين في النهائيات، كان المدرب منذر الكبير قد اضطر إلى التخلي عن اللاعبين الفرجاني ساسي ووجدي كشريدة وسعد بقير بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد إرسال القائمة إلى الكاف، أصيب نجم الفريق يوسف المساكني بفيروس كورونا ولحق به المهاجم المتألق سيف الدين الجزيري هداف بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر في ديسمبر الماضي، وبدأ اللاعبان الخضوع للحجر الصحي.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن لوائح الكاف لا تسمح بإمكانية استدعاء لاعبين لتعويض لاعبين بالقائمة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتتجه بعثة المنتخب التونسي إلى الكاميرون يوم السبت المقبل ويخوض أولى مبارياته ضمن المجموعة السادسة ضد منتخب موريتانيا يوم 12 يناير الجاري، وتضم المجموعة أيضا منتخبي مالي وجامبيا.