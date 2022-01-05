أسطورة أرسنال: صلاح بين الأفضل في العالم.. والنني لا يحصل على ما يستحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى روبرت بيريز، أسطورة أرسنال، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول هو واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي.

وقال بيريز، لاعب أرسنال بين 2000 و2006، في تصريحات للقناة الأولى: "أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي هو الظاهرة الفرنسية كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان)، وهناك إثنين من اللاعبين الرائعين في الدوري الإنجليزي هما كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) بجانب محمد صلاح، بالنسبة لي هؤلاء هم أفضل 3 لاعبين في العالم الآن".

وأضاف: "مستقبل محمد صلاح يعتمد على ما يريده، سواء الاستمرار مع ليفربول أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي أو مكان آخر".

وتابع: "بناء على جودة كرة القدم التي يقدمها محمد صلاح أعتقد أنه سيؤدي مع برشلونة بشكل أفضل من ريال مدريد، وسيكون تواصله أسهل مع تشافي".

وتطرق النجم الفرنسي السابق للحديث عن محمد النني، لاعب أرسنال، حيث قال: "أتابع النني باستمرار مع أرسنال وأرى أنه لاعب رائع جدا وهو صديق شخصي لي".

واستمر: "محمد النني يستحق اللعب مع هذا الفريق (أرسنال)، من الناحية المهارية هو لاعب موهوب كما أنه يملك بنية جسدية قوية ويتمركز جيدا ويبذل الكثير من الجهد، أشعر بالإحباط لعدم الاعتماد عليه أساسيا، هو يحتاج للعب بشكل أساسي لكي يتحسن أكثر فأكثر".

وعن محمود حسن "تريزيجه" لاعب أستون فيلا قال بيريز: "تريزيجيه لاعب مميز ولديه حضور قوي وبعد عودته من الإصابة يتحسن بالتدريج، أتمنى أن يثبت ذاته مع المدرب الجديد لأستون فيلا".

وفي ختام تصريحاته تحدث بيريز عن كأس أمم أفريقيا التي تنطلق خلال أيام، حيث ال: "أتابع كأس أمم أفريقيا وأرى أن هناك عدة منتخبات مرشحة بقوة للفوز باللقب من بينها مصر والسنغال، أعتقد أن كيروش قام باختيار عدة لاعبين مميزين في قائمة المنتخب المصري".