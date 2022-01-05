قائد نيجيريا: المصريون يتحدثون عن صلاح فقط.. لكن نحن لدينا الأخطر منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا ولاعب نادي فاتح كاراجمرك التركي، أن فريقه يمتلك عدد من اللاعبين الذين سيشكلون خطورة على منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وأشار موسى في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، ونقلته عدد من المواقع النيجيرية، إلى أن المنتخب المصري يعتمد على محمد صلاح فقط، بعكس نيجيريا التي تمتلك لاعبين أخطر من جناح ليفربول، حسبما وصف.

وقال قائد النسور الخضراء: "في مصر يتحدثون فقط عن صلاح، لكننا في نيجيريا لدينا الكثير من اللاعبين الذين يجب أن يخشاهم مدافعي منتخب مصر".

وأكمل: "أعلم أن الجميع سيفكر في صلاح، ولكن إذا نظرتم إلى فريقنا فإننا نمتلك الكثير من اللاعبين الذين سيسببون قلقًا للمصريين".

وأضاف: "في الواقع، أنا لست مضطرًا للتفكير في محمد صلاح، ولكن المصريين عليهم التفكير في لاعبينا".

واختتم: "إنهم (يقصد منتخب مصر) يتحدثون عن محمد صلاح فقط، ولكن نحن لدينا تشوكويزي، والعديد من اللاعبين الآخرين الذين هو أخطر من لاعب ليفربول".

وسيلتقي منتخبا مصر ونيجيريا يوم الثلاثاء القادم في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون يوم الأحد.