رئيس المحلة ينفي رحيل كماتشو.. ويؤكد: إدارة الأهلي لا تفعل تلك الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة، ما تم تداوله بشأن توقيع محمد فتح الله لاعب الفريق مع الأهلي لمدة 3 مواسم.

وخلال تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال العباسي: "لدينا لاعبين كثيرين لم يحصلوا على الفرصة الكاملة مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جاءت في توقيتها المناسب وسنستفيد منها".

وعما أثير بشأن توقيع كماتشو مع الأهلي، قال: "لن يخرج أي لاعب من نادي غزل المحلة، ليس من العقل التفريط في أحد أعمدة الفريق في الوقت الذي نقوم فيه ببناء فريق قوي".

وتابع: "إدارة الأهلي محترمة ولا تقوم بمثل هذا الأفعال".

وواصل: "قبل بداية الموسم، حصل تواصل من ناديين بشأن ثنائي بالفريق، لكن قلت لهم إننا بصدد بناء فريق قوي خلال الفترة الحالية لاستعادة مكان الفريق وسط أندية الدوري الممتاز".

جدير بالذكر أن العباسي نفى أمس ليلا كورة ما تردد بشأن حصول الأهلي على توقيع محمد فتح الله "كماتشو" مدافع الفريق، مشيرا إلى أن عقده مع النادي ممتد لموسمين ونصف الموسم.. طالع مزيد من التفاصيل