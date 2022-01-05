شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة اتحاد الكرة "فارغة" من أى أموال قبل قدوم المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقد حاليا بمقر مشروع الهدف لانتخاب مجلس إدارة جديد خلو ميزانية اتحاد الكرة من أية مبالغ والتأكد من أن رصيدها "صفر".

ووفقا لتقرير الحساب الختامي الخاص بالجمعية العمومية الذي سيتم التصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، فإن الخزينة باتت خالية تماما من أية إيرادات.

جدير بالذكر أن هناك 200 ألف دولار كانت في خزينة اتحاد الكرة تسلمها وائل جمعة مدير منتخب مصر خلال الساعات القليلة الماضية قبل السفر إلى الكونغو، لتكون مصاريف البعثة المصرية خلال تواجدها في الكاميرون.

فيما حصل مراقبو الحسابات على أتعابهم الخاصة بإعداد تقرير مراقب الحسابات كاش من قبل اتحاد الكرة.