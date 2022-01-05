شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا يرفع راية التحدى فى رحلة إثبات الذات برابع تجربة احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، من الانتقال إلى فريق هاتاى التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، مع أحقية شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

ويسافر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسميا، بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيمانى المدير الفنى برحيل كهربا فى يناير الجارى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة فى كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دورى ممتاز.

خاض محمود كهربا 3 تجارب أوروبية خلال الفترة الماضية، حيث لعب 39 مباراة نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرى لزملائه.

ولعب كهربا مع لوزيرن السويسرى 17 مباراة سجل 7 أهداف صنع هدفا في أول تجاربه، ثم انتقل إلى جراسهوبر زيوريخ ولعب 17 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما، وأخيرا خاض تجربة بسيطة مع ديسبورتيفو أفيس والتي لعب له 5 مباريات سجل خلالها هدفا فقط.