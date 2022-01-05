كيروش فى رسالة للجماهير المصرية: علينا شد الأحزمة والتسلح بأكبر الطموحات

القاهرة - سامية سيد - حرص كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تقديم رسالة إلى الجمهور المصري قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لطمأنة الجماهير المصرية على مصير فريقها من المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في رسالته للجماهير المصرية: علينا شد الأحزمة والتسلح بأكبر الطموحات

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة التربع على قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية من خلال حصد النسخة المقبلة المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى و حتى 6 فبراير المقبل .

و نجح منتخب مصر فى حصد اللقب مسبقا 7 مرات من قبل ، أعوام كلا من ،1957 ، 1959 ، 1986، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010 ، فيما حصد منتخب الكاميرون صاحب الأرض فى النسخة المقبلة اللقب 5 مرات أعوام كلا من ، 1984 ، 1988، 2000 ، 2002 ، 2010 .

أما غانا فجاءات فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب ، حيث حصد اللقب الأفريقى أعوام كلا من 1963 ، 1965 ، 1978، 1982 ، يليها نيجيريا بـ 3 ألقاب أعوام كلا من ، 1980 ، 1994 ، 2013 .